Россияне приготовились к ухудшению жизни

Большинство россиян (76 процентов) заметили изменение в экономической ситуации в худшую сторону за последние три месяца. Об этом пишет Inc. со ссылкой на исследование компании Ipsos.

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Около 19 процентов отметили, что ситуация осталась без изменений, только пять процентов опрошенных посчитали, что стало лучше. Примерно каждый второй убежден, что в ближайшие три месяца станет жить еще хуже. Еще 34 процента не ожидают изменений в какую-либо сторону. Оставшиеся 11 процентов полагают, что экономическая ситуация в скором времени изменится к лучшему.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что наряду с реальными достижениями существует значительное число нерешенных проблем в стране. К ним он отнес бедность, низкие доходы семей, первичное звено здравоохранения, изношенность школьных зданий.

По подсчетам FinExpertiza, в 2020 году 9,1 процента всего населения России, или 13,3 миллиона человек, жили на доход, не превышающий 10 тысяч рублей в месяц. В 2019 году доля таких людей составляла 10,2 процента.

Среди регионов с самой высокой долей жителей с доходом не более 10 тысяч рублей лидируют Тыва (28,6 процента), Ингушетия (27,8 процента), Карачаево-Черкессия (22,3 процента), Алтай (20,9 процента) и Калмыкия (20,8 процента).