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Персонал госбольницы арестовали за «торговлю» койками для больных COVID-19

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Фото: Alessandro Cinque / Reuters

Полиция Перу заявила, ликвидировала предполагаемую преступную группировку, которая «торговала» койками и требовала по 21 тысяче долларов за место с тяжелобольных коронавирусом пациентов в государственной больнице, передает Reuters.

Прокурор Рейнальдо Абиа сообщил, что власти арестовали минимум девять человек, среди которых администраторы одной из госбольниц Лимы. Правоохранители отправились в медицинское учреждение после одной жалобы.

Брат человека, заболевшего COVID-19, рассказал, что у пациента попросили 82 тысячи перуанских солей (20,7 тысячи долларов) , чтобы получить койку для интенсивной терапии. Министр здравоохранения Перу Оскар Угарте заявил журналистам, что подобное мошенничество требует незамедлительных ответных мер.

Ранее японские мошенники прикинулись пострадавшими от коронавируса и попались полиции. Они подделали заявки на получение средств пострадавшим от пандемии COVID-19

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