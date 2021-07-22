США допустили введение новых санкций против «Северного потока-2»

Администрация США продолжит выполнять свои законные обязательства в отношении газопровода «Северный поток-2», что допускает введение новых санкций при необходимости. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

По ее словам, американские власти продолжат проверять организации, участвующие в деятельности, которая может подпадать под санкции. «Да, строительство газопровода завершено на 90 процентов. Мы уверены в действенности этих мер», — заявила Псаки.

Ранее Берлин пригрозил «прибегнуть к эффективным мерам» вплоть до введения санкций, если Россия будет использовать энергетические ресурсы в качестве оружия. В США заявили, что готовы ввести санкции против Москвы, если сочтут, что та использует энергетику как фактор геополитического давления.

21 июля стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. Также Берлин в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину.