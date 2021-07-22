Фигура дочери Сильвестра Сталлоне на фото в коротком платье взволновала фанатов

Дочь американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне, модель София, поделилась снимками в откровенном наряде и взволновала фанатов. Серия фото появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 24-летняя знаменитость запечатлена в черном кожаном платье длины мини без бретелей. Ее образ дополнили золотистые серьги. Волосы звезды собраны в высокий пучок, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. На первом снимке девушка снялась, сидя в автомобиле, а на втором — на ступенях вместе с своей собакой Бастером (Buster).

На видео, завершающем подборку, звезда сняла себя в зеркале, демонстрируя лохматые волосы. «От балерины до куклы-тролля. Клянусь, гремлин на последнем ролике не кусается», — подписала она пост.

Пользователи сети принялись хвалить внешний вид Сталлоне. «Огненная девушка», «Я в восторге от тебя и твоей фигуры», «Очень красивая», «отрясающая девушка», «Я восхищаюсь твоей неземной красотой», — писали они.

В феврале София Сталлоне снялась в бикини и восхитила поклонников. На снимке модель запечатлена в раздельном купальном костюме коричневого цвета. Девушка лежит на полотенце и загорает на фоне высоких пальм. «Все, что мне нужно, — это Бастер и моя книга», — подписала девушка пост, который набрал почти 80 тысяч лайков.