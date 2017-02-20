Дочь Сильвестра Сталлоне вышла на подиум

Дочь американского актера, режиссера и продюсера Сильвестра Сталлоне — 18-летняя Систин — впервые вышла на подиум. Она приняла участие в дефиле Topshop, которое прошло в рамках Недели моды в Лондоне. Об этом сообщает WWD.

«Мое первое шоу в рамках Недели моды в Лондоне! Огромное спасибо Topshop за этот невероятный опыт!» — написала девушка на своей странице в Instagram.

Сталлоне-младшая призналась, что наставницей для нее стала мать — бывшая модель Дженнифер Флавин.

Материалы по теме #Онижедети! Как наследники знаменитостей шагают в мир моды

Topshop — британский бренд, под которым продается женская и мужская одежда, а также нижнее белье и бижутерия. В настоящее время входит в состав компании Arcadia Group, которая является собственностью британского миллиардера Филипа Грина.