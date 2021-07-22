В парке на севере Нью-Йорка мужчина напал на трех женщин за один час

В парке Инвуд-Хилл на севере Нью-Йорка за один час три женщины подверглись нападению неизвестного мужчины. Об этом сообщает The Independent.

Первой жертвой преступника стала 34-летняя женщина, которой он угрожал изнасилованием. Затем злоумышленник ударил ее, отнял смартфон и умные часы и скрылся. Вскоре после этого он атаковал 40-летнюю женщину, которая гуляла в парке с собакой. Он заявил, что ограбит и изнасилует потерпевшую, а также убьет ее питомца. По информации издания, преступник сбежал, когда женщина начала громко звать на помощь.

Спустя несколько минут мужчина напал на третью жертву, которая тоже выгуливала собаку. Он ударил ее большой веткой от дерева, в результате чего женщина потеряла сознание. Через некоторое время посетитель парка нашел собаку потерпевшей, а потом и ее саму. По ее словам, неизвестный затащил ее в лес и подверг сексуальному насилию. Женщину доставили в больницу.

По данным полиции, за тремя указанными инцидентами стоит один и тот же человек. Жертвы описали его как высокого мужчину латиноамериканского происхождения. На данный момент он находится в розыске.

5 июля сообщалось, что солдат британской армии изнасиловал четырех женщин-сослуживцев и угрожал убить одну из них. Мужчина отверг все обвинения, настаивая на том, что его предполагаемые жертвы заявили о насилии, чтобы использовать это как предлог для увольнения из армии.