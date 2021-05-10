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Во Франции женщина напала с ножом на полицейских и погибла

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Фото: Pixabay

Во французском городе Бордо женщина напала с ножом на полицейских. В ответ правоохранители открыли огонь, от полученных ранений нападавшая скончалась, передает телеканал BFM.

В настоящее время юридическое подразделение национальной полиции ведет расследование. По сведениям телеканала, полицейские прибыли на вызов из-за того, что женщина угрожала ножом своему мужу. Отмечается, что она могла состоять на психиатрическом учете.

Ранее, 5 мая, во Франции мужчина облил жену горючей жидкостью и заживо сжег посреди улицы. Перед этим он поджег дом, где проживал с супругой и тремя детьми. Их в момент происшествия дома не было. Ранее злоумышленник уже отбывал наказание за домашнее насилие. В настоящее время он задержан.

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