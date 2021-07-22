Продан бывший особняк Майка Тайсона

Особняк легендарного американского боксера Майка Тайсона в округе Монтгомери штата Мэриленд (США) продан за рекордную для небольшого городка Бетесды цену. В огромном доме именитый спортсмен когда-то держал белых тигров, пишет Washingtonian.

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Роскошный особняк, в котором Тайсон проживал с женой Моникой Тернер с 1995 по 2000 год, находится неподалеку от престижного загородного клуба для гольфа. Дом площадью в 1,7 тысяч квадратных метров выставили на продажу в 2020 году за 8,5 миллиона долларов, в мае 2021 года он упал в цене до 5,25 миллиона. Сделка закрылась в июле на 4,5 миллиона долларов, что все равно стало самой большой ценой недвижимости для Бетесды. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

В особняке семь спален, восемь ванных комнат с туалетом, а также лифт, трехэтажная лестница, спортивная площадка, спа-центр с сауной и парной, бассейн с подогревом и бильярдной. В этом доме у Тайсона жила домашняя белая тигрица Кения.

Летом 2021 года в калифорнийском городе Беверли-Хиллз за 4,1 миллиарда долларов был выставлен на продажу дом одного из основателей корпорации Microsoft Пола Аллена, который скончался в 2018-м. Поместье оснащено собственной студией звукозаписи и расположено на вершине холма с пальмами, а террасу у бассейна с теннисным кортом соединяет фуникулер.