Россиянам дали советы для «настоящего» отпуска

Главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин дал россиянам советы для «настоящего» отпуска, сообщает «360».

Чтобы эффективно отдохнуть во время отпуска, врач посоветовал сменить типичную деятельность на нечто новое. Этот прием поможет отвлечься и приобрести новые впечатления, отметил он.

Масякин добавил, что в понятие отдыха каждый вкладывает свое: кто-то любит проводить время на природе, а кто-то стремится поехать на море. Необходимо прислушаться к себе и заняться тем, что нравится на самом деле.

«Самое главное в отпуске — это смена привычного вида деятельности, обстановки. Даже если человек приедет с книжкой, море, новые виды, знакомства с новой страной, совсем иная культура — это уже переключение мозга от привычного маршрута от работы до дома», — подчеркнул специалист.

Врач напомнил, что не стоит находиться под лучами солнца в пиковые часы, лучше всего выбирать утро или вечер. Также укрепят иммунитет и здоровье купание и прогулки на свежем воздухе. «Но, опять же, ориентироваться нужно на себя», — заключил Масякин.

