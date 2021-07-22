Россияне рассказали о количестве переработок в неделю: в сфере малого и среднего бизнеса они характерны для трех четвертей работников. Более трети респондентов рассказали, что сверхурочная работа негласно считается нормой, а на уходящих вовремя смотрят косо, передает РБК со ссылкой на исследование, проведенное страховой «Росгосстрах жизнь» и рекрутинговой платформой hh.ru.

Всего о регулярных переработок заявили почти три четверти (73 процента) работников сферы малого и среднего бизнеса. Из общего числа опрошенных, кто задерживается на работе, каждый третий (31 процент) делает это чаще раза в неделю, а каждый шестой (17 процентов) — ежедневно.

Наиболее часто о переработках заявляли работники туристической отрасли (89 процентов), сферы управления персоналом (89 процентов), сегмента искусства и развлечений (87 процентов), консалтинговой отрасли (83 процентов) и топ-менеджеры (83 процентов).

Почти четверть перерабатывающих респондентов (23 процента) остаются в офисе на два-три часа. Еще 18 процентов опрошенных— более чем на 3 часа. Из сотрудников, задерживающихся на работе, каждый второй делает это безвозмездно. Еще 13 процентов рассказали, что редко получают вознаграждение за сверхурочную деятельность.

Опрос проводили среди более одной тысячи россиян, работающих на малых и средних предприятиях по всей России.