Названы самые богатые и бедные регионы России

Самыми богатыми регионами России по размеру доходной части бюджета в 2021 году названы Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области, а наиболее бедными — республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, а также Еврейская автономная область. Об этом рассказал эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР Александр Бурков, сообщает РИА Новости.

«Совокупные доходы бюджетов данных регионов [аутсайдеров] составляют до трех процентов от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров», — отметил он.

Он указал, что все регионы из последней пятерки получают дотации из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности, а регионы-лидеры, напротив, их не получают.

«Сейчас мы видим, что одним из важнейших факторов "богатства" ряда регионов в подавляющем большинстве является наличие в них крупных компаний, преимущественно связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, товары которых котируются на мировых рынках, а также предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, серьезного изменения положения в регионах с небольшими доходами в скором времени ожидать не следует.

Ранее определились лидеры 2020 года среди регионов России по уровню разрыва в доходах между бедными и богатыми слоями населения. Аналитики уточнили, что в регионах-лидерах заработки богатых в 8–10 раз превышают доходы бедных. 20 процентов граждан с высокими доходами получали в месяц порядка 82,5 тысячи рублей, а пятая часть наименее обеспеченных россиян — 9,88 тысячи рублей в месяц. То есть первые получали примерно в 8,4 раза больше денег, чем вторые.