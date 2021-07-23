Застрелившего девятилетнюю девочку пьяного соседа посадили на 17 лет

Суд приговорил к 17 годам колонии жителя Читы, убившего девятилетнюю девочку. Об этом сообщили Следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.

Следствие установило, что в феврале местный житель Василий Дунец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял ружье 12 калибра и выстрелил в закрытую входную дверь соседей. В тот момент за дверью находилась девочка, от полученного ранения грудной клетки и головы она погибла на месте.

Дунцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

За полчаса до смерти девочка записала видео в TikTok и рассказала о пьяном соседе, который ломится в их квартиру и кричит. Она говорила, что отец ушел в магазин, дома остались она и два брата. Россиянин поссорился с ее родителем из-за шумного ремонта.