Ученые в Финляндии назвали срок сохранения антител к коронавирусу

Ученые Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии назвали срок сохранения антител к коронавирусу. О результатах их исследования сообщает РИА Новости.

Как выяснили специалисты, спустя год после заражения антитела выявлялись у большинства инфицированных. Так, антитела IgG, которые распознают пиковый белок коронавируса, были обнаружены у 97 процентов участников исследования. При этом отмечается, что их уровень был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения.

Кроме того, ученые изучили способность антител нейтрализовать новые штаммы. Согласно результатам, степень защиты для варианта «альфа» была «немного ниже», а для вариантов «бета» и «дельта» — «значительно ниже». Отмечается, что после заражения коронавирусом антитела и защита сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким.

Ранее исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона выяснили, что присутствие антител остается достаточно значительным даже через девять месяцев после заражения SARS-CoV-2 вне зависимости от того, была ли инфекция явной или бессимптомной. По словам ученых, тот факт, что уровни антител снижаются со временем, указывает на необходимость более длительного срока наблюдения за иммунным статусом пациентов с коронавирусом.