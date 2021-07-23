Директор ЦРУ рассказал о седых волосах из-за России

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс рассказал, что поседел из-за России. В этом он признался в интервью National Public Radio.

По его словам, большая часть седины появилась «из-за службы в России и работы с путинской Россией», когда он работал послом США в Москве. Бернс занимал пост главы американской дипмиссии в 2005-2008 годах. Также он работал на американского госсекретаря Джеймса Бейкера во времена распада Советского Союза. До назначения на пост главы ЦРУ Бернс возглавлял Фонд Карнеги.

11 июня стало известно, что Бернс подготовил американского президента Джо Байдена к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Будучи кандидатом на пост директора ЦРУ, Бернс призвал США не недооценивать Россию. При этом он отнес страну к числу «ослабевающих держав». По его словам, во время президентства Владимира Путина Москва обладает такими же возможностями, как и «восходящие державы» вроде Китая. В связи с этим он счел необходимым холодно и трезво оценивать исходящие от России угрозы.