Анонсирован ремейк Dead Space

На выставке EA Play Live 2021 было анонсировано переосмысление игры Dead Space от студии Motive на движке Frostbite. Проект выйдет на PS5, Xbox Series и PC. Об этом сообщает «Игромания».

Разработчики обещают создать игру с нуля на базе новых технологий и произвести улучшения по части игрового процесса. Отмечается, что дата выхода игры пока не называется, но, по данным СМИ, релиз может состояться в скором времени.

Ранее сообщалось, что пиратская версия игры Resident Evil Village оказалась лучше оптимизирована, чем лицензионная. Энтузиасты решили проверить распространенную в сети гипотезу о том, что взломанная версия популярного тайтла отличается более стабильной работой, чем официальная. Для этого обе версии игры были установлены на ПК с производительной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080.