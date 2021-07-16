Пиратская копия Resident Evil Village оказалась лучше лицензионной

Пиратская версия игры Resident Evil Village оказалась лучше оптимизирована, чем лицензионная. Об этом говорится в ролике на YouTube-канале Digital Foundry.

Энтузиасты решили проверить распространенную в сети гипотезу о том, что взломанная версия популярного тайтла отличается более стабильной работой, чем официальная. Для этого обе версии игры были установлены на ПК с производительной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080. Результаты тестов удивили специалистов, которые отметили высокую скорость работы и плавную картинку в пиратской копии Resident Evil Village.

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«Бой теперь плавный и последовательный по всем направлениям, без мгновенного зависания», — отметили авторы. По их словам, в лицензионной версии можно часто наблюдать заметную задержку во время взаимодействия с противниками. В режиме игры с частотой 60 кадров в секунду задержка может достигать 66 миллисекунд — до четырех кадров. В режиме с максимальной частотой задержка достигает уже 130 миллисекунд.

Также картинка дергается во время анимационных сцен с дочерьми леди Димитреску — главного антагониста Resident Evil Village. При этом подобные проблемы наблюдаются только в лицензионной версии тайтла на ПК.

Энтузиасты из Digital Foundry предположили, что увеличение оптимизации у пиратской копии может быть связано с тем, что в ней отключены некоторые графические эффекты и анимации. Авторы заключили, что создатели игры из компании Capcom должны срочно исправить недостатки и принести извинения всем купившим тайтл геймерам.

Resident Evil Village — компьютерная игра в жанре survival horror от Capcom. Выход тайтла состоялся 7 мая 2021 года. Игра доступна на ПК, консолях PlayStation и Xbox.