Девушка показала целлюлит на фото в бикини и вызвала споры в сети

Австралийский модельер показала целлюлит на фото в бикини и вызвала споры в сети. Соответствующий снимок и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

31-летняя Карина Ирби (Karina Irby), на которую подписаны более миллиона человек, опубликовала пляжное фото без ретуши. Девушка позировала в раздельном купальнике, состоящем из верха ярко-розового цвета и голубого низа с леопардовым принтом. Ирби сфотографировалась боком к камере, демонстрируя поклонникам целлюлит и несовершенства кожи на бедрах.

Пользователи сети принялись критиковать внешний вид австралийки. «Почему никто ей не скажет, что это уродливо?», «Что это за ужас», «О боже, меня сейчас тошнит», «Ты выглядишь как свинья», «Чему ты учишь детей? Быть жирной и страшной?» — высказывались они.

Однако другие подписчики встали на защиту Ирби и похвалили ее фигуру. «Ты невероятная красотка!», «Ты меня вдохновляешь не стесняться своей внешности! Спасибо тебе!», «Очень горячо», «Ты великолепно выглядишь!», «Моя королева», — писали юзеры.

Ранее в июле кубино-американская певица Камила Кабелло показала жировые складки на животе и призвала женщин перестать стесняться своего тела. На размещенных в сети кадрах 24-летняя исполнительница запечатлена сидящей в машине в спортивном кроп-топе и легинсах. Также виден полный живот девушки, который она продемонстрировала фанатам, расслабив мышцы пресса.