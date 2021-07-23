Ирину Шейк заподозрили в новом романе из-за наряда с глубоким декольте

Российская супермодель Ирина Шейк появилась на публике в откровенном образе и спровоцировала обсуждения в сети о своей личной жизни. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 35-летнюю манекенщицу в одном из ресторанов Нью-Йорка, куда она отправилась на ужин вместе с актерами фильма «Тед Лассо» и сценаристом Джейсоном Судейкисом (Jason Sudeikis). В качестве наряда знаменитость выбрала облегающее платье черного цвета, которое оформлено глубоким декольте. Ее образ дополнили грубые ботинки.

Читатели издания заподозрили Шейк в романе с Судейкисом из-за ее чересчур откровенной одежды. Вдобавок пару запечатлели во время объятий. «Она никогда так не улыбалась с другими мужчинами, между ними точно что-то есть», «Она действительно сходила на свидание с Судейкисом», «Такие наряды используют для привлечения внимания мужчин», «Ирина как всегда выглядит потрясающе», — высказывались они.

Ранее в мае Ирину Шейк заподозрили в романе с рэпером Канье Уэстом. Однако сами знаменитости никак не подтверждали этот слух. В июне также стала известна предполагаемая длительность их романа. Согласно информации портала TMZ, пара провела вместе несколько месяцев, начиная с марта. Одна из первых встреч Уэста и Шейк произошла в Нью-Йорке в конце апреля, когда артист приехал проститься с погибшим рэпером DMX.