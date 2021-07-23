Семь бутылок кондиционера не спасли ребенка от огромного колтуна в волосах

Пользовательница соцсетей показала огромный колтун в волосах своего ребенка и спросила у подписчиков совета по решению проблемы. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

Героиня материала Паула Хоппс (Paula Hopps), зарегистрированная под никнеймом pduck11, сняла на камеру влажные волосы своей дочери со спины. На кадрах видно, что длинные локоны девочки спутались, и на них образовались крупные комки. В описании ролика женщина сообщила, что ни гребень, ни семь бутылок кондиционера, ни смягчающие спреи не спасли прическу ребенка.

«Кто-нибудь, помогите! Что мне делать с этим огромным колтуном в длинных волосах моей дочери?» — спросила Хоппс. Ее публикация набрала более 50 тысяч просмотров.

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Пользователи платформы дали советы автору видео в комментариях. «Постепенно расчесывай их снизу вверх, обильно поливая кондиционером», «Лучше всего сходить в салон красоты. Со мной произошло то же самое в прошлом году, пришлось постричься. Удачи!», «Просто отрежьте волосы, они скоро отрастут вновь», «Воспользуйся кокосовым маслом и расческой. Процедура требует терпения, но так ты спасешь длину волос», — высказались они.

Паула Хоппс пока не сообщила о последтсвиях инцидента.

Ранее в июле проживающая в Майами россиянка отрастила двухметровые волосы и раскрыла секрет ухода за прической. По словам девушки, для поддержания здоровых волос она старается придерживаться правильного питания: в ее рацион входят мясо, рыба, салаты и оливковое масло. Помимо этого она не делает окрашиваний, не пользуется феном и другими инструментами для укладок.