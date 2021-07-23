Лукашенко приказал силовикам проверить стоящие под заборами комбайны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Комитету государственного контроля и МВД республики провести проверку государственных сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

В частности, он приказал силовикам проверить технику, которая «стоит под забором». Особое внимание Лукашенко обратил на машины для уборки урожая. По его словам, в стране не отремонтирован «каждый десятый комбайн».

Белорусский президент добавил, что по итогу проверки будет дана оценка каждому губернатору. «И не ждите больше никаких денег в будущем, если только мы обнаружим головотяпство. Еще хуже, если вы завтра эту технику вытащите и там поставите как рабочую. Очковтирательство нетерпимо», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко призвал глав областных исполнительных комитетов и других региональных чиновников «научиться воевать» на случай вооруженного вторжения в республику. По его мнению, в подобной ситуации руководство регионов должно быть способно в короткие сроки провести мобилизацию на объектах инфраструктуры и областных предприятиях.

