Диетолог два года хранила еду из «Макдоналдса» и показала результат

Британская пользовательница TikTok продемонстрировала результаты эксперимента, который поставила ее мать-диетолог. Об этом сообщает News.com.au.

В видео, которое сняла Элиф Кандемир (Elif Kandemir) из британского графства Эссекс, показан шкаф, заполненный пластиковыми контейнерами с различными продуктами. Среди прочего в нем хранятся куриные наггетсы, гамбургеры и картофель фри из «Макдоналдса», пицца, пончики и сосиски в тесте.

«Большая часть этой еды собрана за прошедшие два года, то есть ей преимущественно от одного года до двух лет», — утверждает Кандемир. Несмотря на это, продукты не испортились и выглядят не хуже, чем в день покупки.

Девушка считает, что такой еды стоит избегать. «Это правда, что можно есть все, если соблюдать умеренность, но 80 процентов рациона должно состоять не из этих продуктов», — говорит она.

Ранее сообщалось, что канадец шесть лет хранил обед из «Макдоналдс». По его словам, еда сохранила товарный вид. «Картошка выглядит потрясающе. Сама котлета немного потемнела, — отметил он. — Булка тверда, как хоккейная шайба, но внешне выглядит как новенькая».