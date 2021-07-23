В России отреагировали на требования Украины к Западу по «Северному потоку-2»

Украина требует гарантий дотаций за торговлю русофобией, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он отреагировал на выдвинутые Киевом требования к Западу из-за достройки газопровода «Северный поток-2» в разговоре с «Лентой.ру».

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина раскрыла требования к Западу из-за достройки «Северного потока-2». В первую очередь, отметила политик, требуется пакет экономических решений. В частности, Киеву необходима гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию и «продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта». Также Стефанишина рассказала, что Киеву необходимы гарантии, а не договоренности насчет территориальной целостности и суверенитета государства.

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Помимо этого, западные страны, по мнению вице-премьера, должны выполнить обязательства Европейского союза (ЕС) по интеграции рынков газа и электроэнергии. Она также заявила, что более семи месяцев назад Киев обратился с вопросом о компенсации в Еврокомиссию (ЕК), однако ответа так и не дождался. Такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС рассмотрел данное предложение, резюмировала Стефанишина.

Слуцкий: Киев сделал все для разрыва отношений с Россией и при этом хочет получать доход за транзит нашего газа

По мнению Леонида Слуцкого, нынешняя украинская власть сделала максимум для разрыва отношений с Москвой, но при этом хочет получать доходы за транзит российского газа в Европу. «Странная позиция», — отметил политик в беседе с «Лентой.ру».

«Очевидно, Европа не хочет спонсировать дальнейший разгул коррупции на Украине. Киеву пора предложить миру нечто большее, чем затянувшаяся антироссийская истерика», — подчеркнул политик.

Ранее Стефанишина раскритиковала сделку США и Германии по «Северному потоку-2». По ее словам, совместное заявление двух стран не несет никаких гарантий безопасности для Киева. Украинский вице-премьер подчеркнула, что о перспективах членства Украины в НАТО в соглашении не говорится.

21 июля США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.