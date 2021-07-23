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В Совфеде ответили на угрозы Киева взять реванш по «Северному потоку-2»

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Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Сенатор Алексей Пушков ответил на угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы взять реванш по газопроводу «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Кулеба, который намерен сражаться с «Северным потоком-2» в овертайме и с помощью серии пенальти, видно, не понял, что Киев уже проиграл борьбу против проекта. Теперь Украине остается только клянчить компенсацию у сильных игроков, подчеркнул член Совфеда. При этом Пушков отметил, что если украинские власти будут настаивать на своем, то это будет равносильно тому, чтобы бить пенальти в свои ворота.

Ранее министр иностранных дел Украины пригрозил России реваншем по газопроводу «Северный поток-2». Кулеба заявил, что соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против реализации проекта. Он подчеркнул, что сделка Вашингтона и Берлина — это еще не конец истории. У Киева много вопросов к западным партнерам по поводу данного соглашения, добавил министр.

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