В Киеве раскрыли требования к Западу из-за «Северного потока-2»

В Киеве раскрыли требования к Западу из-за достройки газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

Вице-премьер отметила, что, в первую очередь, от западных стран требуется пакет экономических решений, в том числе гарантии сохранения транзита газа через украинскую территорию и «продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта». Также Стефанишина рассказала, что Киеву необходимы гарантии, а не договоренности насчет территориальной целостности и суверенитета государства.

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Помимо этого, западные страны, по мнению вице-премьера, должны выполнить обязательства Европейского союза (ЕС) по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Она также заявила, что более семи месяцев назад Киев обратился с вопросом о компенсации в Еврокомиссию (ЕК), однако ответа так и не дождался. Такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС рассмотрел данное предложение, резюмировала Стефанишина.

Ранее украинский вице-премьер раскритиковала сделку США и Германии по «Северному потоку-2». По ее словам, совместное заявление двух стран не несет никаких гарантий безопасности для Киева. Стефанишина подчеркнула, что о перспективах членства Украины в НАТО в соглашении не говорится.

21 июля США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.