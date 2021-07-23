Украинский танк по ошибке расстрелял село во время учений

В Николаевской области украинский танк Т-64 из 54-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Мазепы по ошибке расстрелял находящееся неподалеку от полигона село. Об этом сообщает Інше ТВ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере страны.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 июня во время международных учений Cossack Mace — 2021 («Казацкая булава — 2021») на площадке «Широкий лан». Экипажи отрабатывали стрельбу из главного орудия во время движения. Вскоре тренировку пришлось прекратить, так как выяснилось, что несколько боеприпасов долетели до ближайшего населенного пункта и разорвались на территории частного дома.

Отмечается, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, однако правоохранители возбудили уголовное дело о халатном отношении к воинской службе. «Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Украину в стягивании танковых подразделений к линии соприкосновения. Речь идет о как минимум 17 танках Т-72Б, нескольких десятках самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», а также 12 танках Т-64.