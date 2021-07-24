Финансист раскрыла стратегию вложений для возможности не работать к 40 годам

Чтобы молодому человеку, который оканчивает или недавно окончил вуз, к 40 годам жить на пассивный доход и иметь возможность не работать, нужно ежемесячно инвестировать 10-12 тысяч рублей. Стратегию вложений раскрыла финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка» Наталья Смирнова, пишут «Известия».

По ее словам, 22-летнему студенту стоит выбрать потенциально перспективные направления, которые в ближайшие десятилетия смогут иметь доходность выше фондового рынка. Таким образом, считает Смирнова, получать по 50 тысяч рублей только с инвестиций можно, вкладывая небольшие суммы. «Начинать можно и с одной тысячи, ведь доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти», — уточнила финансист.

Перспективными отраслями специалист назвала направление полупроводников и в диджитализацию в целом. В эти сферы можно вкладывать, покупая акции компаний напрямую (например, Intel, TSMC, AMD, NVIDIA), или же инвестируя в биржевой фонд и приобретая целый портфель акций компаний данной отрасли.

Кроме того, перспективны сферы «зеленой» энергетики и экологически чистых технологий. В них также можно вкладывать через биржевой фонд, к примеру, TGRN. Популярностью начинают пользоваться биотехнологии и генная инженерия, так как медицинская сфера вышла на первый план из-за пандемии коронавируса, считает Смирнова.

Небольшие суммы можно инвестировать в индустрию видеоигр: средний возраст современного геймера — 34 года, период активного карьерного роста и платежеспособности, отметила финансист. Также порядка пяти процентов инвестиционного портфеля она посоветовала отдать под акции компаний, только выходящих на рынок.

Оформлять сделки эксперт посоветовала через биржевые фонды, а вкладывать не через брокерский счет, а через Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Таким образом можно получить налоговые льготы, которые помогут повысить доходность вложений за счет налоговой экономии, подытожила Смирнова.