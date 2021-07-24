Россиянин на BMW преградил путь водителю скорой помощи и попал на видео

В Нижнекамске, Республика Татарстан, мужчина на BMW преградил путь водителю скорой помощи, который ехал на вызов, и попал на видео. Об этом сообщает «НТР 24» со ссылкой на Нижнекамскую центральную районную больницу (НЦРМБ).

В соцсетях появилась сделанная очевидцем из окна запись инцидента, который произошел 22 июля в одном из жилых дворов. У владельца BMW была возможность сдать назад, однако он не стал убирать машину. Автомобилист накричал на водителя скорой, применяя нецензурную брань.

В пресс-службе НЦРМБ подтвердили информацию, сейчас проводится проверка. «Да, этот случай был. Водитель станции скорой медпомощи подтвердил. Сейчас детально разбираем ситуацию. Но предварительно можно сказать, что со стороны нашего водителя нарушений не было», — рассказали в больнице.

Ранее 23 июля в Новороссийске около 20 человек вручную оттащили грузовик на дороге ради проезда скорой помощи. На выезде из города перевернулась фура, образовалась пробка из автомобилей. Водители автомобилей, стоявших в пробке, решили вручную подвинуть перевернувшийся большегруз.