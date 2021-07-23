Россия
 
Последние новости
В Токио официально открыли Олимпийские игры
Олимпиаду в Токио обвинили в «поверхностной» заботе о климате
Лукашенко увидел выгоду в росте мировых цен на еду
Сотрудники российской больницы уничтожали вакцину от коронавируса
Издание The Insider и пятерых его журналистов признали иноагентами в России
США оценили роль Польши в противодействии «российской агрессии»
Девушка с тату во все тело рассказала о травле в сети из-за внешности
Россиянка погибла при взрыве газа в жилом доме
Первый канал объяснил показ рекламы вместо сборной Украины на Олимпиаде в Токио
Советское фото столичных модниц вызвало восторг у москвичей 
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне вручную оттащили перевернувшийся грузовик ради проезда скорой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @gorbolnica1nvrsk

В Новороссийске около 20 человек вручную оттащили грузовик на дороге ради проезда скорой помощи, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Instagram городской больницы.

Как стало известно, ночью 23 июля на выезде из Новороссийска перевернулась фура, перегородив движение по трассе. На дороге образовалась пробка из автомобилей. Позднее там же попыталась проехать скорая помощь, которая везла в больницу Анапы годовалого ребенка в тяжелом состоянии.

Водители автомобилей, стоявших в пробке, решили вручную подвинуть перевернувшийся большегруз. Им удалось это сделать, и скорая смогла проехать дальше. Один из очевидцев заснял этот момент на видео. Судя по кадрам, в операции участвовали около 20 человек, включая водителя скорой.

В Instagram-аккаунте больница поблагодарила неравнодушных людей «за высокий уровень культуры и личную ответственность, которые, услышав сигнал сирены, помнят: "Меня этот тоже касается"». «Бригада скорой помощи лично говорит "спасибо"!» — добавили в медучреждении.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Улан-Удэ трех котят манула спасли от истощения
Почтальон 10 дней пешком пробирался по тайге и принес 97 килограммов писем