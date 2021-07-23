Воробьев проверил работу Химкинской подстанции скорой помощи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Химкинской подстанции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 23 июля.

Глава региона поблагодарил врачей за самоотверженную работу и передал аппарат непрямого массажа сердца LUCAS.

«Если есть LUCAS, то у тебя свободные руки, можно оказывать помощь. 12 аппаратами мы оснастили новые реанимационные автомобили. В дальнейшем все наши такие машины будут ими укомплектованы», — сказал он.

Воробьев отметил, что во время пандемии коронавируса нагрузка на бригады скорой помощи существенно возросла. «Именно сотрудники "скорой" на передовой борьбы с коронавирусом», — отметил он.

В Химках работает 21 бригада скорой помощи. По поручению губернатора для каждого экипажа были закуплены планшеты, чтобы медики могли видеть всю информацию о вызове, говорится в сообщении.