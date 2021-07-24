Оценена эффективность заклеивания камеры гаджетов

Эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова оценила эффективность заклеивания камеры гаджетов в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, в современном мире, когда к сети подключены уже не только компьютеры и смартфоны, но и целые дома, следить человеком «может даже кофеварка». Как отмечает эксперт, весь вопрос заключается в том, зачем может понадобится слежка. «Конечно, если вы крупный бизнесмен или внезапно попали в зону внимания каких-то преступных структур, за вами могут следить и через камеру, и через микрофон», — предположила Карачарова.

Специалист призвала соблюдать элементарные меры безопасности: не оставлять паспортные данные на сомнительных ресурсах, быть аккуратнее при использовании банковских карт.

Ранее бывший технический директор американского агентства национальной безопасности (АНБ) Уильям Бинни посоветовал любые коммуникационные устройства, привезенные из-за границы, проверять на наличие шпионских программ или «жучков». По словам эксперта, правительство часто заставляет компании распространять подобные устройства, чтобы следить за влиятельными людьми по всему миру. Данную тактику также используют спецслужбы разных стран.