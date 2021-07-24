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Президент Колумбии разрешил экспорт каннабиса в медицинских целях

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Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Президент Колумбии Иван Дуке разрешил экспорт каннабиса в медицинских целях. Об этом он сообщил на официальной странице в Twitter.

Из твита следует, что глава государства подписал указ «о безопасном и осознанном доступе к использованию каннабиса», который разрешает экспорт сушеных соцветий марихуаны в другие страны в медицинских целях. Он также заявил о намерении стать региональным лидером в этом сегменте.

Дуке также опубликовал в блоге часть своего выступления на одном из сертифицированных предприятий по выращиванию марихуаны. В своей речи политик назвал национальное законодательство, которое регулирует медицинский каннабис, лучшим в регионе и выразил надежду на то, что это позволит стране занять доминирующую позицию в секторе медицинского каннабиса в Латинской Америке.

Ранее украинцы провели акцию в поддержку легализации каннабиса в медицинских целях. Активисты принесли с собой к зданию парламента реквизит в форме таблеток с надписью «потерпин». Поучаствовать в митинге пришли не только сторонники инициативы, но и нуждающиеся в медицинской марихуане больные.

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