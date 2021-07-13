Украинцы провели акцию в поддержку легализации каннабиса

Украинцы провели акцию в поддержку легализации Верховной Радой каннабиса в медицинских целях. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Активисты принесли с собой к зданию парламента реквизит в форме таблеток с надписью «потерпин». Поучаствовать в митинге пришли не только сторонники инициативы, но и нуждающиеся в медицинской марихуане больные.

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Они рассказали, что сейчас каннабис ввозятся в страну нелегально близкими паллиативных больных в качестве анальгетика. Для многих из них опиоидные препараты в целом являются единственном вариантом облечения болезненных симптомов неизлечимых заболеваний.

Про законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях высказались депутаты от разных политических сил. Депутат от президентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук высказалась против инициативы, так как опасается распространения каннабиса за пределы медицинской сферы.

Те же мысли высказали депутаты от партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — за жизнь». Некоторые из них считают, что в контексте легализации каннабиса «кто-то хочет за счет здоровья людей найти себе сверхприбыль».

12 июля спикер украинского парламента Дмитрий Разумков сообщил, что по инициативе Зеленского Верховную Раду созвали на внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен закон о легализации медицинской марихуаны и регулировании ее оборота в стране.

Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила Ульяна Супрун, ранее исполнявшая обязанности министра здравоохранения. В 2020 году по результатам всеукраинского опрос легализацию марихуаны поддержали 64,88 процента опрошенных.