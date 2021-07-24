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Сильный ливень размыл федеральную трассу в России

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Сильные ливни размыли федеральную трассу «Колыма» в России. Она проходит между Якутском и Магаданом. Кадры последствий непогоды публикуют в своем Telegram-канале «Известия».

На записи видно 10-километровый участок, который начинается почти сразу после поворота с трассы «Колыма» на Усть-Омчуг. Дорога превратилась в труднопроходимую грязь. Автомобили вынуждены ехать со скоростью менее 20 километров в час.

Ранее сообщалось, что более 100 населенных пунктов Якутии заволокло дымом из-за природных пожаров. Они начались из-за сухой и жаркой погоды, которая стояла в регионе в начале июля. Был объявлен режим ЧС.

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