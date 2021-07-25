В России создадут беспилотник с грузоподъемностью в тонну

Холдинг «Вертолеты России», являющийся частью госкорпорации «Ростех», планирует разработать беспилотный летательный аппарат с грузоподъемностью в одну тонну, об этом сообщил директор по маркетингу и развитию бизнеса холдинга Олег Ландин, его слова приводит РИА Новости.

«Наш следующий масштаб будет 200 килограмм полезной нагрузки, и следующий шаг — тонна», — отметил он. В настоящее время в России созданы беспилотники в максимальным грузом на борту в 50 килограмм — это БАС-200, и VRT300 — 70-80 килограмм.

БАС-200 впервые был представлен на МАКС-2021, это беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, который способен разгоняться до 160 километров в час, подниматься на высоту до 3,9 километра и находиться в воздухе около 4 часов. Он предназначен для поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ, а также для перевозки грузов.

Ранее стало известно, что самолет с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40 совершил свой первый полет в рамках авиасалона МАКС-2021. Наземные испытания демонстратора гибридной силовой установки с высокотемпературным сверхпроводниковым электродвигателем в составе летающей лаборатории Як-40 начались в Новосибирске в феврале 2021 года.

