Девушка сделала селфи с пистолетом и погибла

Жительница Индии умерла от огнестрельного ранения, которое получила, пытаясь сделать селфи с пистолетом, пишет The Times of India.

Инцидент произошел в Хардое. 26-летняя девушка взяла в руки оружие и не предполагала, что оно заряжено. Позируя с пистолетом, она пыталась сделать снимки на смартфон. С тяжелым ранением девушку доставили в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось. Труп отправят на обследование группы врачей. Эксперты отметили, что на теле погибшей нашли только одно ранение, следов насилия или драки не было.

Ранее жительница Индии Нирупама Праджапати погибла после того, как упала в реку с сильным течением. В то время как девушка делала селфи, ее случайно толкнул неизвестный мужчина, который проходил рядом и оступился.

Похожий случай произошел в Китае, где туристка снимала селфи на краю водопада, потеряла равновесие и разбилась насмерть. София Чунг у ручья Цин Дай решила сделать фото, однако в процессе потеряла равновесие и упала в водоем с пятиметровой высоты.

