Женщина умерла во время съемки селфи из-за упавшего рядом мужчины

Жительница Индии Нирупама Праджапати (Nirupama Prajapati) умерла после того, как упала в реку с сильным течением. Ее во время падения случайно столкнул неизвестный мужчина, который проходил рядом. Об этом сообщает India Today. Инцидент попал на видео одного из очевидцев.

Праджапати стояла на камнях рядом с водой, пытаясь сделать селфи. За ее спиной проходил мужчина, который, по-видимому, тоже хотел заснять эффектный кадр возле водопада. Во время съемки он поскользнулся и упал, случайно столкнув стоящую рядом женщину в реку.

Семья Праджапати и местные спецслужбы пытались найти жертву почти сутки. Примерно через 22 часа они увидели ее тело в каменной впадине на глубоком участке реки. Место находилось примерно в 500 метрах от той локации, где Праджапати делала селфи.

В 2020 году британская Instagram-блогерша и модель Мадалин Дэвис (Madalyn Davis) разбилась насмерть после падения со скалы в Австралии. Она пыталась сделать селфи, но потеряла равновесие и упала.