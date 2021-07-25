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В Харькове продавщица отказалась обслуживать говорящую по-украински клиентку

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В Харькове продавщица киоска отказалась обслуживать говорящую по-украински клиентку. Об этом рассказала сама покупательница Оксана Хвиля в Facebook, она также выложила видео инцидента.

Хвиля рассказала, что активно выступает за расширение использования украинского языка, поэтому придумала лайфхак: приходя в магазин, женщина специально общается с продавцами только на украинском языке. В частности, если продавец просит поискать мелочь, но обращается к ней в этот момент по-русски, то она всегда отвечает, что мелочь ищет только для тех, кто говорит на украинском.

По словам Хвили, обычно продавцы относятся с пониманием и переходят на украинский язык, но одну продавщицу «прорвало». «Она начала кричать, чтобы я катилась к Бандерштадту, что она русская, приехала из России, и никакой украинской [мовы] здесь не будет. Она отобрала назад пакет с товаром и бросила мне сто гривен. Сказать, что я прифигела, это ничего не сказать», — поделилась женщина.

Ранее стало известно, что секретариат уполномоченного по защите государственного языка Украины Тараса Кременя обвинил украинские телеканалы «Интер», «Украина», «ICTV», «Мега», «НТН» и «К1» в нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Шесть телеканалов были уличены в показе фильмов и сериалов на русском языке. На канале «Интер» на негосударственном языке транслировали сериалы «Следствие вели» и «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», а на канале «Мега» — сериалы «Мистическая Украина» и «Секретные территории».

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