Десятки поездов остановились на путях во Франции из-за обвала грунта

Во французской коммуне Маси на юге Парижа произошел обвал грунта. Об этом сообщает газета Sud Ouest.

Отмечается, что в зоне, где произошел инцидент, велись строительные работы, сопровождавшиеся бурением грунта. В результате оползня один рабочий погиб. Движение высокоскоростных поездов TVG приостановлено на неопределенный срок. На путях остановились около 70 экспрессов с десятками тысяч пассажиров. Путешественникам будут предложены альтернативные маршруты, но рекомендуется отложить поездки.

23 июля в результате сильных дождей произошло обрушение моста на Транссибирской железнодорожной магистрали. В результате происшествия никто не пострадал. По факту ЧП Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. Президент России Владимир Путин дал поручение на восстановление первой ветки Транссиба за 2-2,5 суток. Вечером 25 июля первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье.