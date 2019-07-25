Сотни пассажиров поезда застряли в тоннеле в 40-градусную жару

Сотни пассажиров поезда Eurostar застряли в тоннеле в 40-градусную жару из-за проблем с электричеством. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в Бельгии, между коммунами Халле и Тюбизом. Из-за установившейся в Европе жары, кондиционеры в поезде вышли из строя, и температура в вагонах достигала 60 градусов. Людей высадили в тоннеле и пообещали им прислать другой поезд.

«Итак, Eurostar, я одна из нескольких сотен пассажиров поезда 10.56, следующего из Брюсселя в Лондон. Нас держат в тоннеле. Дети болеют, взрослые падают в обморок. Нам обещали новый поезд. Мы ждем уже два часа. Где он? Это небезопасно. Вас ждут юридические разбирательства», — написала в своем Twitter писательница и актриса Кэти Брэнд.

Через два часа пассажиров пересадили в другой поезд.

В июне сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия готовятся встретить 40-градусную жару. Так, в Париже установили специальные кабинки с кондиционерами, обеспечили бездомных водой и перенесли школьные экзамены. Аварийные службы Германии призвали жителей следить за детьми, пожилыми и людьми со слабым иммунитетом.

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