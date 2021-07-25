Меган Маркл посоветовали помириться с королевской семьей

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может пожалеть об интервью, которая она дала американской телеведущей Опре Уинфри вместе со своим супругом британским принцем Гарри, поэтому ей надо исправлять ситуацию. Такой совет герцогине дал эксперт по королевской семье Том Куинн (Tom Quinn) в разговоре с Daily Star.

Комментируя скандальное интервью пары, Куинн пояснил, что Маркл сказала много нелицеприятного о семье супруга из-за того, что была зла и расстроена. Куинн уверен, что герцогиня осознает свою ошибку и исправит ее в ближайшем будущем, возможно, в предстоящей речи, приуроченной к ее 40-летию. В ней, по мнению экспертов, она может пойти на сближение с родственниками мужа и помириться с ними.

«Я думаю, что позже она поймет, что не должна была так резко сжигать мосты», — высказался эксперт.

Отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом окончательно испортились в марте 2021 года после скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором герцогиня Сассекская намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.