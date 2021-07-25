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Умер избитый неизвестными на турбазе министр российского региона

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Фото: OrlovAmur / Telegram

В Амурской области умер министр цифрового развития Александр Курдюков после избиения неизвестными на турбазе. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Орлов в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», — написал Орлов.

22 июля Курдюков впал в кому после того, как его на турбазе избили неизвестные. 39-летнего министра госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он был в коме. После его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики зафиксировали у главы министерства перелом костей черепа и гематому головного мозга.

Сам инцидент произошел 17 июля в пансионате «Берлога» в Амурской области, где компания пострадавшего арендовала гриль-зону. Во время вечернего обхода охранник базы отдыха нашел сильно избитого Курдюкова. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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