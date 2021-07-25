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Названа возможная причина смерти избитого на турбазе министра Амурской области

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Александр Курдюков
Александр Курдюков
Фото: OrlovAmur / Telegram

Причиной смерти министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова, избитого неизвестными на турбазе, могла стать травма от удара головой о бетонный тротуар. Такую версию в воскресенье, 25 июля, со ссылкой на собственные источники назвал Telegram-канал «112».

По данным канала, смерть Курдюкова наступила из-за отека мозга. При этом была ли травма министра получена вследствие избиения или случайного падения, предстоит выяснить следователям. Ранее о смерти Курдюкова сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

22 июля Курдюков впал в кому после того, как его на турбазе избили неизвестные. 39-летнего министра госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он был в коме. После его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики зафиксировали у главы министерства перелом костей черепа и гематому головного мозга.

Сам инцидент произошел 17 июля в пансионате «Берлога» в Амурской области, где компания пострадавшего арендовала гриль-зону. Во время вечернего обхода охранник базы отдыха нашел сильно избитого Курдюкова. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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