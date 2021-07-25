Дело о гибели министра Амурской области после избиения на турбазе передали в СКР

Прокурор Амурской области Александр Бучман поручил сотрудникам Следственного комитета России (СКР) расследовать уголовное дело о причинении министру цифрового развития и связи региона Александру Курдюкову тяжкого вреда здоровью. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщается на сайте прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, ранее уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ находилось в введении полиции.

25 июля источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что причиной смерти Александра Курдюкова, избитого неизвестными на турбазе, могла стать травма от удара головой о бетонный тротуар. Ранее в тот же день о смерти Курдюкова сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

22 июля Курдюков впал в кому после того, как его на турбазе избили неизвестные. 39-летнего министра госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он был в коме. После его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики зафиксировали у главы министерства перелом костей черепа и гематому головного мозга.

Сам инцидент произошел 17 июля в пансионате «Берлога» в Амурской области, где компания пострадавшего арендовала гриль-зону. Во время вечернего обхода охранник базы отдыха нашел сильно избитого Курдюкова. Было возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.