В США два десятка машин столкнулись на дороге из-за пыльной бури

В американском штате Юта два десятка машин столкнулись на дороге из-за сильной пыльной бури. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департамент государственной службы штата.

Тяжелые погодные условия в этой части США вызвали проблемы с видимостью, в результате чего в округе Миллард произошло массовое ДТП. Из-за происшествия семь человек погибли и еще несколько получили серьезные ранения. Пострадавших доставили в ближайшие больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По информации издания, местный дорожный патруль вызвал военнослужащих из соседних городов для оказания помощи. Для спасения пострадавших на место аварии прибыл вертолет и несколько машин скорой. На данный момент движение на магистрали перекрыто.

11 мая сообщалось, что в Индии из-за пыльной бури обрушилась стена здания, где проходила свадебная церемония. В результате происшествия 23 человека погибли, в том числе 11 мужчин, восемь женщин и четыре ребенка. Еще 28 гостей получили травмы. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.