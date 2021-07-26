Девушка с «пицца-лицом» раскрыла способы избавиться от прыщей

Девушка, чье лицо в сети сравнивали с пиццей из-за тяжелой формы акне, раскрыла способы избавиться от прыщей. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

25-летняя жительница Австралии Элизабет Клэр Нгуен (Elizabeth Claire Nguyen) рассказала, что первые воспаления появились на ее лице в 20 лет. «Каждое утро я подолгу не вставала с кровати, потому что не хотела увидеть в зеркале монстра. У меня были большие гнойные кисты на щеках и на лбу. Я даже не могла прикасаться к лицу, поскольку оно очень болело. Меня постоянно оскорбляли в соцсетях и называли "пицца-лицом", клубничной мордой и жирным масляным поддоном», — призналась она.

Девушка объяснила, что несколько раз посещала дерматолога, однако лечение ей не подходило. По ее словам, воспаления только усиливались из-за стресса, плохого питания и недосыпа. После шести лет борьбы с акне австралийка решила кардинально поменять образ жизни. Нгуен начала выбирать пищу с низким содержанием сахара и перестала потреблять молочные продукты. Кроме того, она начала следить за сном и заниматься спортом.

Спустя несколько месяцев воспаления на лице австралийки стали пропадать, а затем полностью исчезли. «Теперь я чувствую уверенность в том, что могу контролировать свое здоровье. Я смогла принять и полюбить себя», — подчеркнула девушка.

В феврале методы борьбы с прыщами популярной модели напугали врачей. 25-летняя Джиджи Хадид поделилась секретами по уходу за кожей и способами борьбы с акне и постакне. «Я точечно наношу зубную пасту на воспаления, и они подсыхают. Я могу попасть в ад за то, что говорю это, но это мой метод», — поделилась она. По словам нью-йоркского дерматолога Хайди Уолдорф (Heidi Waldorf), упомянутый Хадид метод не только неэффективен, но также способен спровоцировать возникновение воспалений и нанести вред здоровью.

