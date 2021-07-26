Обратившаяся к Путину активистка ответила на комментарий Пескова по ее делу

Пермская активистка Елена Германова, обратившаяся к президенту Владимиру Путину по поводу застройки местного стадиона «Молот», ответила на комментарий пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру». Женщина заявила, что пермская власть живет по собственным законам и, видимо, «Кремль ей не указ».

Около месяца назад Германова и ее земляки записали видеообращение к Путину с просьбой сохранить стадион «Молот», территорию которого хотят застроить жилыми домами, за что была оштрафована. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль запросит информацию об обстоятельствах дела пермской активистки, оштрафованной после записи видеообращения к главе государства.

Сам по себе факт записи обращения на прямую линию не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

«Пермская власть живет по отдельным законам»

По словам Германовой, именно штраф стал единственной полноценной реакцией властей Пермской области на обращение к президенту по прямой линии. Активистов и их обращения продолжают игнорировать. Более того, женщина уверена: даже внимание Кремля к проблеме не поможет изменить ситуацию.

«Губернатор Дмитрий Махонин нас игнорирует, хотя даже после прямой линии мы писали ему письмо с просьбой выйти на открытый диалог. Думаю, со штрафом будет то же самое. Песков уже говорил, что не должно обращение к президенту приравниваться к митингу, но власть региона живет по отдельным законам, Кремль им не указ», — считает активистка.

Махонин, как отметила Германова, предпочитает не замечать проблем, называя активистов «истеричками», а их протест — истерией и политическим пиаром.

«Мы собрали десять тысяч подписей и отправили ему. Но Махонин почему-то продолжает утверждать, что нас всего пять человек, что мы истерички, которыми руководят политики-кукловоды. Он не понимает, что жители недовольны именно им и именно его решением. Раньше градостроительный совет принадлежал городу, теперь — только ему. И все решается ударом молотка», — добавила женщина.

Жители пытались создать рабочую группу по решению вопроса с застройкой стадиона, обратились с этим предложением к властям. Но им, рассказала Германова, пришел ответ о том, что создание рабочей группы законом не предусмотрено, и слушать никто никого не обязан. Теперь активистам пообещали провести официальные слушания, но у Германовой есть сомнения в их прозрачности.

«Дело в том, что на эти слушания пропускается только один человек на четыре квадратных метра, — объяснила Елена. — При этом запустят не более 30 человек. И мы, конечно, понимаем, что в эту группу точно не попадет никто из общественников — там будут люди застройщика и другие угодные губернатору. У нас есть доказательства того, что власть лоббирует застройщика. И несмотря на то, что сейчас процесс приостановился, он снова закрутится после думских выборов».

24 июля ряд СМИ сообщили, что Мотовилихинский районный суд признал жительницу Перми Елену Германову виновной по статье о нарушении правил организации акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей. Лично Германова в суде не присутствовала по болезни, а о штрафе узнала из средств массовой информации.