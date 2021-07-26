В России задумали легализовать аукционы «блатных» номеров

В Госдуме предложили легализовать организацию аукционов по продаже номеров «особых» серий. Соответствующий законопроект разработал депутат от ЛДПР Александр Шерин, сообщает РИА Новости.

Документ предлагает легализовать присвоение государственных регистрационных знаков с «блатной» серией: зеркальным или одинаковым набором цифр и/или букв. По словам автора законопроекта, право на получение таких номеров сможет получить любой россиянин, участвующий в аукционе, а не только те лица, которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции.

По словам автора проекта федерального закона, это поможет бороться с теневым рынком по продаже государственных номеров.

Отмечается, что желающему оформить регистрационный номер предоставят выбор: если для гражданина не имеет значения, какой номер присвоят его автомобилю, он должен будет просто оплатить госпошлину за совершение регистрационных действий. Если же он хочет получить именно «особый» номер, то он сможет участвовать в аукционе и предложить за него свою цену.

В случае принятия закона собранные средства планируется направлять в дорожные фонды российских регионов.

Ранее в Госдуме предложили ввести новую меру наказания за регулярное и умышленное использование поддельных госномеров в целях ухода от административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения. Нарушителей принудят к обязательным работам на срок до 300 часов либо исправительным работам на срок до одного года.