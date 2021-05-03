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Россиянам назвали сроки изменения правил торговли подержанными автомобилями

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В пресс-службе Минцифры рассказали о сроках изменения правил покупки и продажи подержанных автомобилей. Об этом пишет портал Autonews.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать сделку можно будет через портал «Госуслуги» с 1 мая. Однако этого не произошло и в ведомстве заявили о переносе реализации проекта оформления договоров онлайн на более поздний срок.

Сейчас в Минцифры рассчитывают, что сервис для автомобилистов заработает во втором полугодии 2021 года.

Новый способ покупки и продажи подержанных автомобилей подразумевает, что сведения о смене собственника отправятся в ГИБДД автоматически. Договоры будут заверяться электронной подписью владельца автомобиля.

Чтобы продать машину, необходимо загрузить на сайт паспорт транспортного средства, свидетельство о его регистрации, полис ОСАГО на имя старого владельца, а также подать на портале заявление. Вдобавок продавцу следует будет определиться, будет ли он оставлять себе госномер.

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