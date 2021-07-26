Названа дата открытия нового пешеходного моста в Москве

Строительство пешеходного моста через реку Яузу в Москве завершится до конца 2021 года. Подробностями о ходе возведения конструкции поделились в мэрии, сообщение опубликовано на портале mos.ru.

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Мост, который станет частью транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская», свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные в районе Соколиная Гора Восточного административного округа столицы, его длина составит 87 метров. Дугообразный пешеходный переход будет опираться на две промежуточные опоры. В крайних башнях помимо лестничных сходов появятся лифты грузоподъемностью в тысячу килограммов, которые предназначены для маломобильных горожан и перевозки багажа. Большая часть работ по сборке пролетов придется на сентябрь, откроют пешеходный переход до конца декабря.

Отделочные материалы подобрали в соответствии с требованиями комитета по архитектуре и градостроительству Москвы и в сочетании с окружающей мост застройкой. Фасады выполнят в витражном остеклении, в конструкциях будут использованы гранитные плиты.

Транспортно-пересадочный узел создают на базе станций «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро. Он должен обеспечить удобные пересадки между станциями метрополитена и Московской железной дороги, а также наземным транспортом.

Ранее Сергей Собянин объявил о планах возродить в столице прерывавшиеся на 16 лет водные пассажирские перевозки. В 2022 году в Москве запустят регулярное сообщение на речных трамвайчиках по маршрутам от Киевского вокзала через деловой центр «Москва-Сити» в парк «Фили» и от бывшей промзоны «ЗИЛ» до района Печатники.