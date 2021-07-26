Предсказан рост больных диабетом из-за COVID-19

Итальянские ученые обнаружили новую долгосрочную проблему у переболевших COVID-19, которая заключается в возникновении гипергликемии (повышении уровня сахара) в течение нескольких месяцев после заражения. Подобное состояние наблюдается у половины госпитализированных с SARS-CoV-2. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе исследования оценивалось состояние здоровья 551 человека, госпитализированного в больницы Италии с марта по май 2020 года. Период наблюдения включал шесть месяцев после поступления в больницу. У 46 процентов пациентов обнаружилось повышение уровня глюкозы в крови, при этом у 35 процентов из них гипергликемия сохранялась как минимум шесть месяцев. У таких людей были и другие серьезные осложнения, например, повышенная потребность в кислороде и вентиляции легких, ухудшение клинических симптомов и необходимость в интенсивной терапии.

Кроме того, у пациентов с гипергликемией наблюдался аномальный гормональный фон. Они производили слишком много инсулина, что указывало на нарушение функций поджелудочной железы. У них также выявлялись серьезные отклонения в количестве воспалительных цитокинов, включая интерлейкин IL-6. Пациенты, которые получали препараты, снижающие уровень IL-6, лучше справлялись с гипергликемией.

Хотя глюкометаболические отклонения у некоторых пациентов со временем снизились, многие пациенты продолжали страдать от повышенного уровня глюкозы после еды. Авторы исследования предсказывают, что пандемия COVID-19 может привести к огромному росту числа больных диабетом.